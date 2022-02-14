В ЛНР заявили, что боевые группы украинских радикалов прибывают в Донбасс

ЛУГАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Боевые группы украинских радикалов, подготовленные западными инструкторами, прибывают в Донбасс. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Наша разведка продолжает получать сведения о проводимых противником мероприятиях [для] подготовки к развязыванию боевых действий. <...> Отмечается прибытие в зону так называемой "операции объединенных сил" (силовая операция Киева в Донбассе - прим. ТАСС) уже подготовленных западными инструкторами боевых групп радикалов. Данные подразделения вселяются в дома местных жителей, которых выгоняют под угрозой расправы. Особой жестокостью отличаются боевики "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), около 100 членов которого сейчас находятся в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье", - заявил он.

Филипоненко добавил, что жители этих населенных пунктов ежедневно обращаются с жалобами в местные органы власти. "Однако их обращения остаются без рассмотрения, так как районная администрация сама находится под постоянным прессингом со стороны нацистов.