Суд Киева рассмотрит 16 февраля иск Януковича о незаконности отстранения его от власти

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева 16 февраля рассмотрит иск четвертого президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде о незаконности ее решения отстранить его от власти в 2014 году. Об этом сообщила в понедельник постоянный представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины, депутат фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

"На 16 февраля в 10:15 (11:15 мск - прим. ТАСС) запланировано судебное заседание в Окружном административном суде города Киева по иску Януковича Виктора Федоровича к Верховной раде об установлении отсутствия у нее компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины", - написала она в своем Telegram-канале.