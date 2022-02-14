МИД Китая подтвердил слова постпреда РФ в Вене о близком завершении переговоров по Ирану

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские власти видят прогресс в продвижении переговоров в Вене по восстановлению соглашения по иранскому атому. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вступили в самую последнюю стадию", - сообщил он на брифинге, комментируя недавнее заявление руководителя российской делегации на переговорах, постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. По словам китайского дипломата, имеется хорошая возможность, позволяющая участникам сделки вернуться к их обязательствам.

"Однако существуют и проблемы, которые надо решить. Все заинтересованные стороны активно продвигают диалог, стремясь разработать прагматичные и рациональные проекты, которые позволят урегулировать ситуацию", - добавил Ван Вэньбинь. Как он отметил, на текущем этапе крайне важно, чтобы все государства, участвующие в переговорах, проявляли уважение к позициям друг друга, "стремились к прорыву и сохраняли хладнокровие".

Официальный представитель МИД КНР напомнил, что международное сообщество ждет от США активных шагов, которые позволят восстановить СВПД. "Китай продолжит взаимодействовать со всеми сторонами, будет постоянно помогать продвижению диалога. В то же время мы намерены твердо отстаивать свои законные права", - подытожил Ван Вэньбинь.

Как сообщил 11 февраля Ульянов, работа на венских консультациях по вопросу восстановления СВПД продвигается вперед. Ранее он сообщал, что переговоры вышли на финишную прямую.

В Вене ведется восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), их отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним и завершиться в текущем месяце.