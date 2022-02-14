Захарова: Москва надеется, что новое правительство Ливии сможет сплотить общество

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что новое правительство Ливии во главе с Фатхи Башагой сможет сплотить ливийское общество. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с утверждением Башаги новым премьер-министром Ливии.

"Полагаем, что этот выбор ливийских парламентариев следует уважать. Главное, чтобы имеющиеся противоречия между ливийцами не привели к серьезному конфликту, а решались путем переговоров и достижения компромиссов, - отмечает дипломат. - Надеемся, что новое правительство Ливии во главе с Фатхи Башагой сможет сплотить ливийское общество, что позволит успешно справиться с непростыми задачами переходного периода, включая подготовку к проведению общенациональных выборов".