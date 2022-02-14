Посол Украины пояснил свои слова о возможном отказе Киева от членства в НАТО

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО. Такое пояснение дал ее посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире Би-би-си , корректируя заявление, ранее сделанное им в понедельник в эфире этой телерадиовещательной компании.

"Прямо сейчас мы не входим в НАТО и, чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, и это то, что мы делаем в разговоре с Россией. Это не имеет ничего общего с НАТО, что прописано в нашей конституции", - сказал Пристайко. "Это не про задержку в отношении наших амбиций быть в НАТО, мы говорим о том, что сейчас мы не в семье (НАТО - прим. ТАСС), поэтому мы должны искать что-то другое наподобие двусторонних соглашений с Великобританией, США", - сказал дипломат.

Ранее в понедельник в эфире Би-би-си Пристайко заявил, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в альянс, если этот шаг поможет предотвратить войну с Россией. "Мы могли бы", - заявил посол в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Киев изменить свою позицию в отношении стремления в НАТО. "Если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО - прим. ТАСС), это то, что мы сделаем", - подчеркнул он.

После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что послу в Великобритании надо дать возможность объяснить его слова об отказе от членства в НАТО ради мира, и напомнил, что курс на вступление в организацию закреплен в конституции страны. "Скай ньюс" приводит слова официального представителя МИД Украины Олега Николенко, заявившего, что слова Пристайко были вырваны из контекста.