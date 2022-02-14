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Премьер Японии заявил, что обсуждает возможные санкции против России с США

По данным Kyodo, Токио рассматривает ограничение экспорта и заморозку активов в качестве возможных рестрикций
Премьер-министр Японии Фумио Кисида AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник заявил на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что координирует содержание возможных санкций в отношении России с представителями США и основных европейских государств. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги.

"На случай введения санкций в отношении РФ ведется обсуждение их конкретного содержания с представителями США и основных государств Европы", - привел слова Кисиды генсек партии, которого цитирует агентство Kyodo.

Правительство Японии изучает вариант ограничения экспорта и заморозки активов в качестве возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники. По его данным, японские власти "рассматривают различные сценарии на случай разных вариантов нападения Вооруженных сил РФ [на Украину]".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
ЯпонияСШАРоссияКисида, Фумио
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