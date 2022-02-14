МИД КНР опротестовал намерение Байдена передать средства Афганистана семьям жертв терактов

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские власти выступают против намерения президента США Джо Байдена передать замороженные средства Афганистана семьям жертв терактов 2001 года. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы обращаемся к американской стороне и настаиваем, чтобы она осмыслила свои ошибочные действия, <…> в кратчайшие сроки отменила санкции, на основании которых были заморожены средства Афганистана в Соединенных Штатах", - подчеркнул он на брифинге.

Китайский дипломат уточнил, что Вашингтон должен "четко придерживаться своих международных обязательств". Ван Вэньбинь напомнил, что указанные замороженные активы принадлежат афганским гражданам.

"Эти деньги нужно вернуть Афганистану. Таким образом, чтобы они были использованы во благо афганского народа", - добавил он.

Ван Вэньбинь отметил, что США "должны предпринять реальные действия, чтобы восполнить потери, понесенные афганским народом". "Не надо принимать меры, которые ухудшат и без того тяжелое положение жителей Афганистана", - подытожил официальный представитель МИД КНР.

11 февраля газета The New York Times сообщила, что Байден намерен в ближайшее время санкционировать подготовку юридического обоснования для расходования на гуманитарные цели и выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года $7 млрд афганского ЦБ, замороженных в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке после прихода к власти к Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как следует из публикации, в Вашингтоне сочли, что афганские средства, переправленные в США правительством Ашрафа Гани, теперь бесхозные и поэтому доступны для расходования по усмотрению американских властей.