Киев намерен инициировать в ОБСЕ заседание для выработки рекомендаций о шагах против РФ

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украина рассматривает вариант обращения в пятницу в ОБСЕ для проведения совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности организации для выработки рекомендаций о дальнейших шагах относительно РФ. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Не получив запрашиваемой информации, Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма Венского документа [ОБСЕ 2011 года] - проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля", - сказал он на брифинге в понедельник.

При этом Николенко предупредил и о дальнейших инициативах Киева. "В пятницу [18 февраля] в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник [15 февраля] Дмитрий Кулеба будет инициировать проведения в ОБСЕ совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности не только для обсуждения ситуации, которая сложилась на границах Украины и временно оккупированных территорий, а для возможной выработки рекомендаций о дальнейших шагах относительно РФ", - сказал он.