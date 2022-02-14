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Источник: запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ пройдут 15 февраля

По словам источника, принять в них участие сможет каждый желающий участник ОБСЕ

ВЕНА, 14 февраля. /ТАСС/. Проведение по запросу Украины консультаций государств - участников ОБСЕ по вопросу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для прояснения ситуации вдоль российско-украинской границы запланировано на вторник. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник источник в ОБСЕ.

"Соответствующие консультации пройдут в закрытом режиме завтра во второй половине дня", - проинформировал источник в ОБСЕ в ответ на вопрос, когда ожидается встреча, которую запросила украинская сторона.

По его словам, принять в них участие сможет каждый желающий участник ОБСЕ.

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