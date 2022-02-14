Германо-российская внешнеторговая палата выступила за активизацию контактов между РФ и ФРГ

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Райнер Зеле выступил за активизацию контактов между двумя странами даже в условиях обострения ситуации вокруг Украины, при этом отметив, что германские компании в России возлагают большие надежды на предстоящую встречу канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Даже в самые мрачные времена холодной войны германская экономика всегда была мостом между Германией и Советским Союзом", - подчеркнул Зеле, чьи слова в понедельник приводит пресс-служба AHK. Вместе с тем он добавил, что разрыв связей между Россией и Германией и замораживание совместных проектов приведут лишь к конфронтации. "В нынешней ситуации нам нужно больше, а не меньше побратимских и молодежных обменов, больше совместных культурных мероприятий, таких как организация Года Германии в России правительством ФРГ и РФ и нынешнего тематического года "Экономика и устойчивое развитие", - подытожил Зеле.

"Германские компании в России возлагают большие надежды на встречу федерального канцлера Олафа Шольца и [президента РФ] Владимира Путина в Москве", - сказал он. По данным Германского федерального банка (Бундесбанка), за последние пять лет, несмотря на санкции и ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, компании ФРГ инвестировали в экономику РФ около €7,6 млрд.

Что касается ситуации вокруг Украины, то, по мнению президента AHK, она должна быть разрешена дипломатическим путем. "В любом случае конфликт вокруг Украины должен быть урегулирован мирным путем с помощью дипломатических средств", - отметил Зеле. В этом контексте он выразил надежду на то, что предстоящий визит Шольца в Москву будет способствовать деэскалации ситуации.

В понедельник Шольц посетит Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Основной темой встречи, как ожидается, станет ситуация на границе России и Украины. Во вторник, 15 февраля, канцлер Германии совершит визит в Москву, где запланированы его переговоры с президентом РФ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.