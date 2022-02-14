Канцлер ФРГ прибыл в Киев для переговоров с Зеленским по вопросам безопасности

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в понедельник в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам безопасности.

Как сообщает телеканал "Украина-24", Шольц из аэропорта Борисполь отправился в Мариинский дворец - место встречи с Зеленским. Это будет первый визит новоизбранного канцлера Германии. Киев, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, позитивно оценивает тот факт, что Шольц посетит его страну перед визитом в Москву, намеченным на 15 февраля. Он считает, что "это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины, где они действительно синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву".

Первому визиту на Украину Шольца предшествовала поездка в Киев главы МИД ФРГ Анналены Бербок 7-8 февраля. На Украине она провела встречу с Кулебой, посетила Донбасс, а 12 февраля главы МИД по телефону обсудили ситуацию с безопасностью и предстоящий визит канцлера ФРГ. Интенсивные двусторонние контакты украинские эксперты считают свидетельством того, что Берлин намерен активизировать усилия по урегулированию кризиса на Украине.