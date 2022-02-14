Басурин: Генштаб ВСУ подготовил план вторжения на территории ДНР и ЛНР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовил план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

"Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утвержден на Совбезе Украины (Совете национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС)", - сказал он.

Басурин добавил, что Украина стягивает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения и начинает готовить и отправлять диверсионные группы, которые должны работать в городской черте. "В принципе Украина под лозунгами мира реально готовится к войне", - указал он.