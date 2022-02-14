В МИД Украины назвали "неудачной формулировкой" слова посла в Британии о членстве в НАТО

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины считает, что посол страны в Великобритании Вадим Пристайко неудачно выразился, говоря, что Киев мог бы изменить свою позицию по вступлению в НАТО, чтобы избежать военного конфликта с Россией. Об этом заявил в понедельник спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко на брифинге, который транслировался в Facebook.

"Эти слова являются неудачной формулировкой. Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в конституции, и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону. Важно отметить, что Украина в настоящее время не является членом НАТО или другого альянса по безопасности, поэтому более широкий вопрос гарантий безопасности является ключевым для Украины", - сказал он. По словам Николенко, лучшей гарантией безопасности для Киева был бы "немедленный прием Украины в альянс". "Угрозы для Украины существуют тут и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос о гарантиях остается фундаментальным", - добавил представитель МИД.

Ранее в понедельник в эфире Би-би-си Пристайко заявил, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в альянс, если этот шаг поможет "предотвратить войну с Россией". Позже он выступил с уточнением своих слов и пояснил, что любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО. Несмотря на это, в украинском парламенте уже прозвучало требование отозвать Пристайко из Лондона, а также освободить его от занимаемой должности.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

При этом в конце прошлого года Москва выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Москва ожидает отказа от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия Украины в состав блока, а также введения ограничений на размещение на территории соседней страны серьезных наступательных вооружений. Стороны провели несколько раундов переговоров в различных форматах, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул беспочвенность заявлений о якобы возможном нападении России на Украину. Однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.