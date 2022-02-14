Пашинян и спецпредставитель ЕС обсудили региональную ситуацию после войны в Карабахе

ЕРЕВАН, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель Евросоюза ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в понедельник на встрече в Ереване обсудили сложившуюся региональную ситуацию после военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"На встрече стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе после 44-дневной войны, предпринимаемые шаги по обеспечению стабильности на армяно-азербайджанской границе. В частности, они обменялись мнениями о реализации достигнутых договоренностей по итогам встреч при посредничестве президента РФ в Сочи, председателя Евросовета и президента Франции в Брюсселе, а также четырехсторонней видеоконференции от 4 февраля", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи Пашинян подчеркнул важность допущения деятельности ЮНЕСКО и других международных организаций в Нагорном Карабахе "с учетом имеющих угрозы заявлений со стороны Азербайджана в адрес армянского культурного наследия и уже предпринятых шагов по уничтожению ряда армянских памятников".

"Была также подчеркнута необходимость полной реализации мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта и активизации деятельности сопредседателей".

После встречи с Пашиняном спецпредставитель ЕС также провел беседу с вице-премьером республики Мгером Григоряном. Как сообщила пресс-служба кабмина, "собеседники обменялись мнениями о региональном развитии, в частности, о разблокировке транспортных коммуникаций".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.