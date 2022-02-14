Токаев заявил о поддержке решения Бердымухамедова провести внеочередные выборы президента

НУР-СУЛТАН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в понедельник телефонный разговор с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которого поддержал его решение о проведении внеочередных президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"Касым-Жомарт Токаев выразил искреннее уважение к президенту Туркменистана и высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов. По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства", - говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей по итогам государственного визита Токаева в Ашхабад в октябре прошлого года. "Президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами", - рассказали в пресс-службе.

11 февраля президент Туркмении заявил на заседании верхней палаты парламента, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года), а сейчас принял "непростое решение". 12 февраля Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что внеочередные президентские выборы назначены на 12 марта. О кандидатах, которые будут участвовать в выборах, пока не было объявлено.