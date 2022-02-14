Кличко: службы Киева готовятся предотвратить риски в случае чрезвычайной ситуации

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Городские службы Киева получили инструкции и готовятся предотвратить возможные риски в случае чрезвычайной ситуации военного характера. Об этом сообщил в понедельник на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"В настоящее время обеспечено дополнительное производство электроэнергии, что позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение при сложных ситуациях. Предприятия снабжены гарантированной бесперебойной связью на случай отключения мобильной связи и интернета. Совершенствуется система оповещения населения и персонала городских служб. Создана комиссия по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА (Киевской городской госадминистрации) и в каждом районе. Городские службы получили инструкции и работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера ", - сказал Кличко.

По его словам, вся система жизнеобеспечения Киева работает без сбоев. "Усилия городских властей направлены на предотвращение возможных провокаций и на то, как выстоять в случае нападения", - отметил мэр. Он заверил, что власти столицы "действуют по четкому плану, все органы работают скоординированно".

Мэр рассказал, что сейчас в Киеве свыше 500 хранилищ, расположенных на объектах критической инфраструктуры, и почти 4 500 сооружений двойного использования, где в случае ЧП могут укрыться киевляне. "Это подземные паркинги, переходы, метро, подвалы и полуподвалы", - уточнил столичный градоначальник. "Мы не паникуем и не боимся, но готовы к любым сценариям развития событий", - добавил Кличко.

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