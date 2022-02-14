Глава фракции СДПГ считает, что следует признать интересы России в сфере безопасности

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених полагает, что следует публично признать, что у России также есть законные интересы в сфере безопасности.

Обеспокоенность России во многом связана с "большими ошибками" администрации США в период президентства Джорджа Буша-младшего (2001-2009), считает политик. Помимо "вторжения в Ирак", он особо выделил "перекосы в Европе" и "конец контроля над вооружениями". "Все эти вещи также тревожат Россию", - подчеркнул Мютцених в понедельник в эфире телеканала ARD в преддверии визита канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину. "Нужно публично признать, что у России тоже есть законные интересы в сфере безопасности", - констатировал он.

Вместе с тем глава парламентской фракции социал-демократов уточнил, что "это не имеет отношения к Украине", а относится "к США и касается отмены соглашений о вооружениях". Кроме того, Мютцених заметил, что существуют шансы вернуться к переговорам с Россией. "У нас есть предложения в сфере разоружения и контроля над вооружениями, по вопросам размещения и укрепления доверия", - подытожил он. "Все это возможности, но на данный момент речь идет о деэскалации", - подчеркнул он.

Что касается идеи посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о том, что Шольц может пригласить в Берлин для переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, Мютцених был довольно осторожен. "Да, это возможно, - сказал он. - Однако сначала следует обратиться к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) или другим международным форумам".

В понедельник Шольц посетит Киев, где проведет переговоры с Зеленским. Основной темой встречи, как ожидается, станет ситуация на границе России и Украины. Во вторник канцлер Германии совершит визит в Москву, где запланированы его переговоры с президентом РФ.