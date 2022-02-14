Лидер британской оппозиции призвал Джонсона ввести более жесткие санкции против России

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал в понедельник премьер-министра страны Бориса Джонсона ввести жесткие санкции в отношении России в свете ситуации вокруг Украины.

"Я бы хотел видеть более жесткие санкции", - сказал политик, слова которого приводит агентство PA. "Я бы рекомендовал правительству пойти еще дальше в вопросе санкций. Я вам скажу следующее: Россия хочет видеть наших союзников разделенными, она хочет видеть разобщенность в Великобритании, - утверждал он. - Мы не собираемся проводить разделительные линии, поэтому мы поддерживаем действия правительства. Мы поддерживаем наших союзников и суверенитет Украины, но санкции должны быть жестче".

10 февраля МИД Великобритании утвердил поправки к закону от 2019 года о санкциях. Они могут быть применены к различным секторам российской экономики - от химической промышленности, сферы энергетики и финансов до средств массовой информации и сферы цифровых технологий. Под санкции могут подпасть и все лица, которые работают с правительством РФ или связанными с ним структурами.

В документе также говорится, что власти Соединенного Королевства имеют право вводить рестрикции против работающих в Крыму компаний, которые после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году сменили юрисдикцию "в нарушение украинского законодательства". Кроме того, ограничения могут затронуть лиц, которые "мешают работе международных организаций на Украине, ведут бизнес с сепаратистской группировкой в Донбассе". Ограничительные меры могут также распространить на лиц, "вовлеченных в дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности, суверенитета и независимости".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.