Глава МИД Греции поедет на переговоры в Москву для содействия урегулированию на Украине

АФИНЫ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас направится в Москву 18 февраля на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине. Это подчеркнул в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Иконому спросили, с какой позицией глава МИД Греции отправится на переговоры с Лавровым, учитывая заявления российской стороны и выраженное ею недовольство по поводу переброски через порт греческого города Александруполис военных сил США и НАТО в сторону Украины. "По кризису на Украине Греция координируется со своими союзниками и партнерами, - ответил представитель кабинета. - С другой стороны, мы поддерживаем открытыми каналы связи, всегда полезно вести переговоры со всеми сторонами. У Греции есть усиленный авторитет, и к ней повышенное доверие в том, что касается ее отношений и переговоров с российской стороной. Наша цель всегда будет заключаться в том, чтобы оказать содействие мирному урегулированию конфликта, который там имеется".

В связи с гибелью двух этнических греков и тяжелым ранением еще двух на востоке Украины от огня украинских военных Иконому сказал, что Греция выражает скорбь и соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. "Наша страна очень внимательно следит за событиями на Украине. Мы продолжаем надеяться на мирное урегулирование данного конфликта и в любом случае следим за тем, что там происходит. Мы следим за тем, что касается этнических греков, проживающих на Украине, и в полной координации с нашими европейскими партнерами, а также поддерживая открытыми и все другие каналы коммуникации, мы сделаем то, что потребуется, чтобы защитить интересы страны и ее жителей, рассчитывая, подчеркну снова, на мирное урегулирование там конфликта", - сказал представитель кабинета.

МИД Греции сообщил ранее в понедельник, что два этнических грека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в результате конфликта с украинскими военными в селе Гранитная на востоке страны. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине, отметили в МИД.

Газета "Прото тема" написала в понедельник, что, согласно первой информации, "драка вспыхнула из-за очереди на вход в бани в этом районе, и украинские солдаты расстреляли местных греков".

Переговоры в Москве

Официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну сообщил 9 февраля на брифинге, что Дендиас совершит визит в Москву, во время которого планирует 18 февраля встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Папаиоанну, готовящийся визит Дендиаса в Москву является "очень важным". На встрече с Лавровым, естественно, будут обсуждаться двусторонние отношения в свете визита и обсуждений, которые имел премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в декабре прошлого года, сказал представитель МИД. Он отметил, что стороны также обсудят различные события в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье.

В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, главы МИД России и Греции на предстоящей встрече в Москве планируют обсудить разные сферы двусторонних отношений, включая торговлю и туризм, а также обращение РФ о неделимости безопасности к странам ОБСЕ, членом которой является Греческая Республика.