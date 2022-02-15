Тысячи солдат США и военная техника. Как НАТО наращивает силы в Восточной Европе

Запад продолжает обвинять Москву в подготовке нападения на Украину. Основным мотивом для таких подозрений, как отмечают западные политики и журналисты, остаются более 100 тыс. российских военных, сосредоточенных на территории РФ вблизи украинских границ. Однако, несмотря на призывы к Москве отвести силы и тем самым снизить напряженность, сама НАТО активно расширяет свое присутствие в регионе.

Правда ли, что НАТО лишь оборонительная организация? Рассказываем об операциях альянса

Все больше военных альянса, в том числе из США, прибывают в страны Восточной Европы, которые граничат с Россией или Украиной. В начале января в Пентагоне сообщили, что поддержат усиление НАТО и также отправят на континент около 3 тыс. американских солдат. По словам военных, это необходимо для того, чтобы "продемонстрировать поддержку союзникам и сдержать агрессию со стороны России".

Как пояснили в ведомстве, около тысячи американских военных отправятся в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тыс. будут переброшены в Германию и Польшу. Кроме того, еще более 8 тыс. американских солдат перевели в состояние повышенной готовности. В случае необходимости их пообещали также экстренно перебросить в Европу. Такая необходимость возникла уже 11 февраля, когда в Пентагоне объявили, что отправят на восточные рубежи еще 3 тыс. американских солдат.

Германия

Первые бойцы из 18-го воздушно-десантного корпуса США прибыли в Висбаден еще 4 февраля.

Как передавал американский канал CBS, около 2 тыс. американских военнослужащих вылетели с базы "Форт-Брэгг" в Северной Каролине, но только около 300 из них останутся на службе в ФРГ. Остальные будут передислоцированы в Польшу.

"Это первые из 2 тыс. солдат, прибывшие в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных войск из Соединенных Штатов", — приводит Reuters заявление неназванного представителя Европейского командования ВС США.

Польша

Большая часть американской группировки отправляется именно в эту страну. В общей сложности туда прибудут почти 5 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Кроме того, к ним уже присоединились 350 военных из Великобритании.

Первый самолет с американскими солдатами приземлился в аэропорту Ясенка под Жешувом еще 5 февраля. До этого туда начала прибывать американская военная техника.

"Солдаты США будут действовать на юго-востоке нашей страны", — рассказал на брифинге по этому поводу глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Изначально планировалось, что в Польшу дополнительно направят 1,7 тыс. американских военных из числа прибывших в начале месяца в Висбаден. Однако, как заявил на минувшей неделе глава Пентагона Ллойд Остин, в ближайшие дни к ним присоединятся еще 3 тыс. военных с той же базы в Северной Каролине. Согласно источникам агентства Reuters, такое решение было принято в свете начала российских учений в Белоруссии и акватории Черного моря.

Власти США не исключают, что именно американские военные из Польши в случае необходимости будут эвакуировать из Украины граждан США.

Помимо американских солдат, 10 февраля в Польшу прибыли и 350 британских морских пехотинцев из 45-го батальона в составе 3-й бригады специального назначения.

"Они будут помогать польским вооруженным силам в рамках совместных учений, планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций и институционального развития в условиях продолжающейся напряженности на украинской границе", — сказано в заявлении британского военного ведомства. Таким образом в Польше теперь находятся в общей сложности 600 солдат из Великобритании.

Румыния

В эту страну прибывает около 1 тыс. американских военных. Это в дополнение более чем к 900 бойцам, которые уже находятся там в рамках обычной ротации. Кроме того, НАТО планирует создать в стране постоянную боевую группировку.

Начавшие прибывать в страну американцы будут дислоцированы на базе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца, юго-восток страны), которую войска США начали использовать еще в 1999 году, за пять лет до того, как Румыния присоединилась к НАТО.