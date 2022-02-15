Тысячи солдат США и военная техника. Как НАТО наращивает силы в Восточной Европе

Запад продолжает обвинять Москву в подготовке нападения на Украину. Основным мотивом для таких подозрений, как отмечают западные политики и журналисты, остаются более 100 тыс. российских военных, сосредоточенных на территории РФ вблизи украинских границ. Однако, несмотря на призывы к Москве отвести силы и тем самым снизить напряженность, сама НАТО активно расширяет свое присутствие в регионе.
Все больше военных альянса, в том числе из США, прибывают в страны Восточной Европы, которые граничат с Россией или Украиной. В начале января в Пентагоне сообщили, что поддержат усиление НАТО и также отправят на континент около 3 тыс. американских солдат. По словам военных, это необходимо для того, чтобы "продемонстрировать поддержку союзникам и сдержать агрессию со стороны России".
Как пояснили в ведомстве, около тысячи американских военных отправятся в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тыс. будут переброшены в Германию и Польшу. Кроме того, еще более 8 тыс. американских солдат перевели в состояние повышенной готовности. В случае необходимости их пообещали также экстренно перебросить в Европу. Такая необходимость возникла уже 11 февраля, когда в Пентагоне объявили, что отправят на восточные рубежи еще 3 тыс. американских солдат.
Германия
Первые бойцы из 18-го воздушно-десантного корпуса США прибыли в Висбаден еще 4 февраля.
Как передавал американский канал CBS, около 2 тыс. американских военнослужащих вылетели с базы "Форт-Брэгг" в Северной Каролине, но только около 300 из них останутся на службе в ФРГ. Остальные будут передислоцированы в Польшу.
"Это первые из 2 тыс. солдат, прибывшие в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных войск из Соединенных Штатов", — приводит Reuters заявление неназванного представителя Европейского командования ВС США.
Польша
Большая часть американской группировки отправляется именно в эту страну. В общей сложности туда прибудут почти 5 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Кроме того, к ним уже присоединились 350 военных из Великобритании.
Первый самолет с американскими солдатами приземлился в аэропорту Ясенка под Жешувом еще 5 февраля. До этого туда начала прибывать американская военная техника.
"Солдаты США будут действовать на юго-востоке нашей страны", — рассказал на брифинге по этому поводу глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Изначально планировалось, что в Польшу дополнительно направят 1,7 тыс. американских военных из числа прибывших в начале месяца в Висбаден. Однако, как заявил на минувшей неделе глава Пентагона Ллойд Остин, в ближайшие дни к ним присоединятся еще 3 тыс. военных с той же базы в Северной Каролине. Согласно источникам агентства Reuters, такое решение было принято в свете начала российских учений в Белоруссии и акватории Черного моря.
Власти США не исключают, что именно американские военные из Польши в случае необходимости будут эвакуировать из Украины граждан США.
Помимо американских солдат, 10 февраля в Польшу прибыли и 350 британских морских пехотинцев из 45-го батальона в составе 3-й бригады специального назначения.
"Они будут помогать польским вооруженным силам в рамках совместных учений, планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций и институционального развития в условиях продолжающейся напряженности на украинской границе", — сказано в заявлении британского военного ведомства. Таким образом в Польше теперь находятся в общей сложности 600 солдат из Великобритании.
Румыния
В эту страну прибывает около 1 тыс. американских военных. Это в дополнение более чем к 900 бойцам, которые уже находятся там в рамках обычной ротации. Кроме того, НАТО планирует создать в стране постоянную боевую группировку.
Начавшие прибывать в страну американцы будут дислоцированы на базе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца, юго-восток страны), которую войска США начали использовать еще в 1999 году, за пять лет до того, как Румыния присоединилась к НАТО.
Ранее в Пентагоне сообщали, что в Румынию направят механизированную бригаду на колесных бронетранспортерах Stryker из 2-го кавалерийского полка, а также военных других специальностей (артиллерия, саперы, структуры поддержки). Первая американская колонна прибыла в страну из базы Вилсек (Германия) в минувшую среду.
Возглавить укрепление военного потенциала Румынии в рамках НАТО также предлагала Франция. Речь может идти о дополнительной переброске еще около 1 тыс. военных из разных стран вдобавок к уже находящейся в Румынии международной группировке. Решение по этому вопросу могут принять на этой неделе на встрече министров обороны стран НАТО. Неформально этот вопрос считается фактически решенным.
Как отметили в НАТО, после 2014 года альянс решил создать четыре таких группировки, в трех балтийских странах и в Польше. Польской руководят американцы, эстонской — британцы, латвийской — канадцы, а литовской, которая отметила пять лет существования, руководит Германия, и в ее составе военные из шести-семи стран НАТО. Румынскую группировку может возглавить Франция. В стране уже размещены многонациональные сухопутные силы НАТО численностью до 4 тыс. человек.
"Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создает связку на уровне Балтийское море — Черное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО", — рассказал заместитель генсека военной организации Мирча Джоанэ.
Боевые группы альянса вооружены танками, боевыми машинами, самоходной артиллерией и средствами ПВО.
Болгария, Литва, Эстония
НАТО также расширяет свое присутствие и в других странах региона. Туда пребывают самолеты, боевая техника и военные специалисты.
По сообщениям агентства Reuters, Болгария также планирует собрать свою боевую группу численностью до 1 тыс. военнослужащих под болгарским командованием и в тесном сотрудничестве с НАТО. В нее войдут солдаты и из других стран. Сейчас в стране находится около 2,5 тыс. американских военных.
Согласно информации НАТО, 11 февраля Болгария приняла 130 испанских военнослужащих и четыре истребителя для поддержки "миссии альянса по воздушному патрулированию". Ожидается, что в апреле и мае в страну доставят еще два самолета F-35 из Нидерландов.
Также за счет сил из Нидерландов увеличится численность войск в боевой группе НАТО в Литве. Как заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, до недавних пор страна направляла в литовский батальон НАТО передового базирования по 270 военнослужащих, теперь этот показатель вырастет до 350. Еще 350 германских солдат вдобавок к уже 500 несущим там службу начали прибывать в Литву из Германии уже на этой неделе.
В конце января о планах усилить присутствие на востоке сообщили и в Лондоне. В частности, британские власти объявили, что удваивают численность своих войск в Эстонии и направляют туда дополнительное вооружение.
Премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что Великобритания может усилить в этой стране боевую группу НАТО и поддержать ее истребителями RAF Typhoon, а также кораблями Королевского флота.
Сейчас в эстонскую группу, которую возглавляет королевство, входят около 900 британских солдат, а также военные из Франции, Дании и Исландии. Всего группа насчитывает около 1,2 тыс. бойцов. Однако уже в этом месяце Лондон усилит ее, расширив до около 2 тыс. человек.
Дальнейшее укрепление флангов
После заседания Совета Россия — НАТО 12 января генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости расширять военное присутствие в Восточной Европе.
Так, несколько стран блока, включая Испанию, Данию и Нидерланды, пообещали разместить дополнительные истребители и военно-морские силы на востоке и в Балтийском море. О готовности усилить присутствие заявили Франция и Нидерланды.
Как сообщило на прошлой неделе немецкое агентство DPA, в НАТО действительно готовятся расширить число международных воинских групп в Болгарии, Словакии и Румынии. Прежде они базировались лишь в Польше и странах Прибалтики.
На днях Столтенберг также заявил, что в Европе все еще существует реальный риск военного конфликта, и подтвердил готовность блока и дальше укреплять восточные фланги.
Ранее в Кремле уже комментировали эти заявления, указывая на то, что они лишь подтверждают обеспокоенности Москвы. Так, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, повышенная активность НАТО вблизи границ России не может игнорироваться российскими военными. "Все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют", — заявил Песков.
Он также назвал отправку американских военных эскалацией напряженности.
"Речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ", — заявлял пресс-секретарь в начале февраля.
Дмитрий Беляев