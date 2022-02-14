В кабмине ФРГ заявили, что "нормандский формат" по-прежнему "очень даже жив"

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. "Нормандский формат" продолжает активно действовать, в марте запланирована новая встреча советников лидеров четырех стран. Такую точку зрения выразила в понедельник на брифинге представитель кабмина Кристиане Хофман.

"Да, в любом случае я бы сказала, что этот формат даже очень жив", - подчеркнула она, отвечая на вопрос, может ли правительство ФРГ утверждать, что он еще "живет". Хофман напомнила, что на прошлой неделе в Берлине состоялись переговоров советников лидеров "нормандского формата".

"Там была достигнута договоренность, что переговоры будут продолжены в марте", - добавила она. "Ответ очень ясен - да [живет]", - добавила представитель кабмина ФРГ.

10 февраля в Берлине прошли продолжавшиеся в течение девяти часов переговоры политсоветников "нормандской четверки", по итогам которых не удалось согласовать совместный документ. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал ситуацию патовой. По его словам, от представителя Киева не удалось добиться согласия на прямой диалог с республиками Донбасса о будущем статусе региона в составе постконфликтной Украины. При этом в ходе обсуждения проекта совместного коммюнике украинская сторона наотрез отказалась даже цитировать минские соглашения, отметил он.

Минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.