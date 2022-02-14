Польша не планирует отзывать своих дипломатов и наблюдателей ОБСЕ из Украины

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Польши не планируют отзывать своих дипломатов из Украины и вывозить польских наблюдателей от ОБСЕ из страны. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина на пресс-конференции, посвященной визиту в Москву 15 февраля главы МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнева Рау.

"Польские наблюдатели не выезжают", - констатировал он. "Польское председательство в ОБСЕ стремится не только к тому, чтобы миссия сохранилась, но и к тому, чтобы она и дальше могла работать на территории Восточной Украины и продолжала играть свою роль, стабилизируя ситуацию. Надеемся, что это удастся подтвердить и в Москве. Какой будет ситуация, увидим в ближайшие недели", - добавил Ясина.

"Если говорить о польском персонале, то сейчас нет никакого решения, касающегося ни отзыва польских наблюдателей, ни отъезда сотрудников польских дипломатических и консульских представительств", - указал пресс-секретарь.

Ясина не смог назвать число поляков, находящихся на Украине, в том числе наблюдателей и сотрудников дипломатических представительств.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.