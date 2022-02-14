Министры обороны Белоруссии и Украины провели телефонный разговор

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Министры обороны Белоруссии и Украины в понедельник провели телефонный разговор, направленный на восстановление атмосферы диалога и повышение взаимного доверия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия. Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе", - отмечается в сообщении.

Минск не является инициатором напряженности в отношениях с Киевом, отметили в МО Белоруссии. Министры обороны Украины и Белоруссии уверены, что страны не угрожают безопасности друг друга своими военными мероприятиями.