Нил Ушаков раскритиковал высказывания президента Латвии о русском языке

РИГА, 14 февраля. /ТАСС/. Европарламентарий и бывший мэр Риги Нил Ушаков подверг критике заявление президента Латвии Эгилса Левитса о том, что вторым иностранным языком в школах страны должен быть один из официальных языков ЕС, а не русский, а также высказывания главы государства о состоявшемся 10 лет назад референдуме о статусе русского языка в республике.

"У нас президент может заявить, что в латышских школах нужно по сути запретить в какой-либо форме преподавать русский язык, даже как второй иностранный. Пусть латышские дети учат испанский или итальянский. Правда, учителей нет, и не только испанского и итальянского. В школах катастрофически не хватает учителей математики, физики, химии, но такие мелочи президента не волнуют", - написал Ушаков в понедельник на своей странице в Facebook.

"Зато в честь десятилетия референдума о втором государственном языке президент Левитс поблагодарил патриотов, которые защитили страну от русского языка. Скажите, у нас в Латвии патриотом можно стать только в том случае, если целью своей жизни ставить борьбу с русским языком? А попробовать стать патриотом за счет хороших дел для своей страны никто не пытался?" - отметил политик.

"Может быть, у нас все проблемы только из-за того, что мы боремся на за Латвию, а против местных русских? Бороться против чего-то, а не за что-то - это главный принцип латвийских правящих политиков все последние 30 лет", - подчеркнул он.

Левитс 3 февраля на встрече с министром образования и науки Анитой Муйжниеце заявил, что один из официальных языков ЕС должен быть вторым иностранным языком в школах страны. Таким образом, школам Латвии следует отказаться от русского языка как второго иностранного. В свою очередь на открытии дискуссии "Поворотный момент: десять лет со дня референдума о языке", которая состоялась 11 февраля, Левитс назвал это всенародное голосование конституционным потрясением, а также поблагодарил всех патриотов Латвии, которые не позволили русскому языку стать вторым официальным в республике.

В Латвии проживают около 1,9 млн человек, примерно 40% из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. Правозащитники на общенациональном референдуме, который состоялся 18 февраля 2012 года, попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.