Союз журналистов ФРГ призвал Шольца в ходе визита в РФ настаивать на отмене мер против DW

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Германский союз журналистов (DJV) призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца настаивать в ходе предстоящих во вторник переговоров с президентом России Владимиром Путиным на немедленной отмене мер против медиакомпании Deutsche Welle (DW), которые были приняты в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении DJV.

"Германский союз журналистов призывает канцлера [ФРГ] Олафа Шольца поддержать немецких журналистов в России на его предстоящих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, нужно настаивать на немедленной отмене ограничений для Deutsche Welle", - отмечается в сообщении.

"Поэтому я прошу вас использовать все ваши полномочия для работы с российской стороной, чтобы обеспечить немедленную отмену приостановки деятельности Deutsche Welle", - говорится в письме председателя DJV Франка Ибералля. При этом в документе указывается, что "российские власти должны немедленно пресечь любые попытки помешать германским журналистам в стране заниматься своей профессиональной деятельностью".

"Немецкие СМИ, аккредитованные в России, должны были до 8 февраля предоставить властям информацию о своей якобы экономической зависимости от правительства Германии", - подчеркивается в заявлении германской организации. В этой связи в DJV призвали "защитить интересы журналистов относительно политики Российской Федерации".

12 февраля МИД РФ сообщил, что Россия не перейдет к новому этапу ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в Германии, если Берлин обеспечит равные права для работы российских журналистов. В дипведомстве обратили внимание на статью русскоязычного портала "Дойче велле", в которой утверждается, что ответные меры РФ на запрет вещания RT DE в Германии являются непропорциональными. В МИД РФ подчеркнули, что предпринятые российской стороной действия не носят характер односторонних рестрикций. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва готова урегулировать ситуацию с закрытием корпункта германской телерадиовещательной компании "Дойче велле" в Москве и скандалом вокруг российского телеканала RT DE в Германии, если власти ФРГ того захотят.

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц находится с визитом в Киеве, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во вторник канцлер ФРГ совершит поездку в Москву, где запланированы его переговоры с президентом РФ.