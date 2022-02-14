МИД Чехии заявил, что диппредставительства страны на Украине продолжат работать

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Посольство Чехии в Киеве и генеральное консульство республики во Львове продолжат работать в ситуации обострения обстановки на российско-украинской границе. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел страны Мартин Дворжак.

"Посольство Чехии в Киеве и генеральное консульство во Львове готовы [и далее] продолжать работу", - отметил он.

Республика, по его словам, намерена продолжать оказывать материальную и гуманитарную помощь Украине. Вопросы о ее предоставлении рассматриваются на периодически проходящих заседаниях штаба по преодолению кризисных ситуаций, действующего в связи с обстановкой на российско-украинской границе при МИД Чехии.

Киев в воскресенье покинули семьи сотрудников посольства Чехии. В его штате ныне задействовано более 20 сотрудников. Генеральное консульство республики во Львове насчитывает в данный момент около 30 сотрудников, сказал Дворжак.

Пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка сообщил, что премьер-министр республики Петр Фиала созвал на понедельник внеочередное заседание Государственного совета безопасности. Единственным вопросом, который будет рассматриваться на нем, является ситуация на российско-украинской границе. Оно начнется в 16:00 (18:00 мск).

Между тем чешский национальный авиаперевозчик "Чешские авиалинии" (ЧСА) проинформировал ранее в понедельник, что его самолеты продолжат совершать полеты между Прагой и Киевом. ЧСА пока не намерена последовать примеру ряда западный авиакомпаний, прекративших осуществлять рейсы на Украину.