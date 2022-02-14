Джонсон призвал Путина вступить в диалог с Западом во избежание войны на Украине

"Сейчас [ситуация вокруг Украины] является очень-очень опасной и сложной. Мы находимся на краю пропасти, но у президента [России Владимира] Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем к диалогу, чтобы избежать ужасных последствий, в том числе для России", - сказал глава правительства Соединенного Королевства в интервью для ведущих британских телеканалов.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.