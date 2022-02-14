В Швеции призывают оперативно помочь Украине военным снаряжением

СТОКГОЛЬМ, 14 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная Умеренная коалиционная партия Швеции призвала министерство обороны и управление материального обеспечения армии рассмотреть вопрос об оперативной поставке Украине военного снаряжения.

"Мы хотим, чтобы правительство быстро дало поручение министерству обороны и управлению материального обеспечения армии оперативно изучить вопрос наличия военного оборудования, которое можно было бы отдать", - приводит в понедельник агентство ТТ слова спикера партии по международным вопросам Ханса Валлмарка.

"Инвентаризация" - это способ выиграть время для возможного решения о предоставлении Украине оборудования или оборонительного вооружения, считает Валлмарк. В случае принятия такого решения поддержка может осуществляться разными способами. По словам Валлмарка, их может быть два. Первый - это когда ее предоставляет сама Швеция, второй - когда она осуществляется через Европейский фонд мира.

Валлмарк также отметил, что эта структура уже активно задействована. В конце прошлого года по ее линии была предоставлена гражданская помощь на общую сумму 31 млн евро. Среди прочего в нее входила поставка камуфляжной сетки и оборудования для полевых госпиталей. "Однако фонд может использоваться также и для более серьезных вещей, если на это есть воля", - заявил Валлмарк.

Он убежден, что Швеция располагает оборудованием, которое можно было бы отправить на Украину. "Вопрос - что можно [отдать] без ущерба для собственной обороны, а следующий вопрос политический: чего мы хотим?" - сказал он.

Как ранее заявила глава МИД Анн Линде, Швеция не намерена экспортировать оружие на Украину. Она пояснила, что королевство не поставляет его в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

Переговоры по усилению ВС

На этой неделе правительство после требований оппозиции также проведет переговоры с парламентскими партиями в комитете обороны, где будут обсуждаться ресурсы для усиления ВС. Дополнительные ассигнования будут включены в весенний бюджет правительства на 2022 год, который представят в парламенте в середине апреля. Умеренно-коалиционная партия хотела бы, чтобы в этом году на оборону было дополнительно направлено 3 млрд крон (более $328 млн).

Швеция на период 2021-2025 годов уже увеличила военные ассигнования на 27,5 млрд крон ($3,11 млрд), то есть на 40% по отношению к планировавшимся ранее. За период 2014-2025 годов рост составил 85%, что является самым большим показателем за все время с 1950-х годов.