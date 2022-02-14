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Госпогранслужба Украины опровергла запрет на въезд мужчин из России призывного возраста

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не запрещала въезд для мужчин - граждан России призывного возраста. Об этом сообщил в понедельник спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Никаких гласных или негласных инструкций ГПСУ [относительно запрета на въезд] не получала: пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. Иностранцам нужно четко их придерживаться: доказать цель поездки, не нарушать правила въезда-выезда, иметь надлежащие документы", - сказал Демченко в комментарии изданию "Украинская правда".

Он подчеркнул: уже несколько дней в интернете распространяется информация, что пограничники отказывают во въезде иностранцам, в том числе гражданам Белоруссии и России, особенно мужчинам призывного возраста, что не соответствует действительности. "Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", - сказал Демченко.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в понедельник на своей странице в Facebook заявил, что Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин - граждан РФ призывного возраста. "Ограничения введены неофициально, на неопределенный срок, как минимум - до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокаций инцидентов", - написал Бутусов.

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