Reuters: Украина просит ЕС о большей поддержке в контексте возможной конфронтации с РФ

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Украина просит ЕС о большей политической поддержке в контексте возможной конфронтации с Россией. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Евросоюза.

По данным агентства, не исключено, что "ЕС в ближайшее время примет ряд решений о предоставлении Киеву макроэкономической помощи".

Что касается России, то представитель ЕС отметил, что в случае ее вторжения на Украину Евросоюз намерен ввести "жесткие и обширные" санкции против Москвы, не раскрыв, в чем именно они могли бы заключаться.

Он также выразил мнение, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена "не увенчались успехом, но дверь для диалога с российским лидером остается открытой через президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.