Оппозиция Украины призвала Раду рассмотреть законопроекты по минским соглашениями

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что возникший вокруг Украины внешнеполитический кризис является следствием невыполнения властями страны минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, и призвала парламент рассмотреть законопроекты, предусмотренные минскими договоренностями.

"Нынешний внешнеполитический кризис, в котором оказалась Украина, - следствие того, что вот уже семь лет власть страны игнорирует собственные обязательства по выполнению мирного плана, - считает сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной раде Юрий Бойко, заявление которого было опубликовано в понедельник на сайте партии.

По словам депутата, в повестку дня Верховной Рады должны быть включены законопроекты, предусмотренные минскими соглашениями."Наша обязанность и перед избирателями, и перед зарубежными партнерами - принять те законы, которые украинская власть пообещала принять и выполнить в 2015-м, а потом подтвердила это обещание в 2019-м", - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что без выполнения минских соглашений кризисы, подобные нынешнему, будут повторяться еще не раз. "Паника, раздутая вокруг так называемого вторжения, - это следствие того, что проблема восстановления мира не решается, а загоняется вглубь, - сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ. - Восьмой год власть надеется как-нибудь пропетлять, перекладывая решение проблемы войны на своих преемников, но бесконечно это продолжаться не может". "Нынешний кризис - демонстрация того, что периоду неопределенности приходит конец. Нужно выбирать. Есть выбор между мирным планом минских соглашений и публичным отказом от него в пользу войны. Выбор нашей партии - в пользу мира", - заявил Бойко.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. минские соглашения остаются нереализованным, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.