Лидер партии "Батькивщина" назвала минские договоренности неприемлемыми для Украины

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в парламенте Юлия Тимошенко заявила, что минские соглашения угрожают суверенитету Украины и необходимо потребовать гарантий безопасности от стран, подписавших Будапештский меморандум.

"Нет никакого сомнения, что вся эта эскалация, нагнетание, паника - это давление на Украину и украинскую власть для того, чтобы были приняты минские договоренности в том виде, который прямо угрожает суверенитету нашего государства", - заявила она в понедельник во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп.

По словам Тимошенко, парламент должен "взять на себя ответственность, дать оценку минским соглашениям и обратиться к подписантам Будапештского меморандума". Она назвала минские договоренности "неприемлемыми для Украины" и заявила, что "украинский народ никогда не согласится на воплощение минских соглашений в том виде, в котором требует РФ". "Для Украины единственным основополагающим документом был и остается Будапештский меморандум. Мы как Верховная рада должны сделать особое парламентское обращение ко всем странам - гарантам Будапештского меморандума, а также принять подобное обращение к нашей власти с требованием активизировать этот международный документ", - считает лидер фракции.

В феврале 2015 года в столице Белоруссии был согласован главами "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Этот документ получил поддержку Совбеза ООН и стал основой всех дальнейших мирных переговоров. минские договоренности предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. минские соглашения остаются нереализованными, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, предполагающих прямой диалог с представителями Донбасса о будущем статусе региона.

Будапештский меморандум

Будапештский меморандум, или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум не обязывал ни Россию, ни Великобританию, ни США признавать антиконституционный государственный переворот, совершенный неонацистами и ультрарадикалами в феврале 2014 года. По словам министра, никто и никогда не навяжет необходимость в нарушение всех международных обязательств России признавать неконституционные режимы и особенно оправдывать действия этих режимов по дискриминации русскоязычного населения и представителей других национальных меньшинств, что происходит повседневно на Украине при поддержке власти. Лавров также напомнил, что меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако этот документ полностью игнорируется Украиной до сих пор.