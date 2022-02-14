Германия направляет в Литву в состав батальона НАТО 100 единиц военной техники

ВИЛЬНЮС, 14 февраля. /ТАСС/. Около 100 единиц военной техники направляются в Литву в состав сводного батальона НАТО передового базирования Германией в качестве подкрепления данного подразделения, сформированного странами - членами Североатлантического альянса. Об этом в понедельник сообщил журналистам командир батальона полковник-лейтенант бундесвера Даниэль Андра.

"В течение нескольких ближайших дней в Литву будет переброшено 350 солдат и офицеров и около 100 транспортных средств", - сказал он. Характер этой военной техники командир батальона не уточнил.

В понедельник самолет ВВС Германии с первой группой немецких военных приземлился в Каунасе. Они пополнят ряды дислоцированного в военном городке в Рукле Йонавского района сводного подразделения Североатлантического блока.

В 2017 году такие батальоны НАТО были размещены в трех странах Балтии и Польше "для укрепления восточного фланга альянса". В Литве командование им взяла на себя Германия. В составе батальона находятся 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран. Берлин заявил, что готов увеличить свое участие, дополнительно послав в Литву около 350 солдат и офицеров.

Помимо германских военных, в настоящее время своих представителей в Литву командировали Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Чехия. За прошедшие пять лет в составе батальона находились более 15 тыс. военнослужащих из девяти стран НАТО. Он интегрирован с мотопехотной бригадой армии Литвы "Гележинис вилкас" ("Железный волк"), регулярно проводятся совместные учения.