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Источник: глава МИД Италии может во вторник посетить Киев с визитом

РИМ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо может во вторник отправиться в Киев с визитом. Об этом корр. ТАСС сообщили в понедельник источники во внешнеполитическом ведомстве республики.

"Министр Луиджи Ди Майо может совершить визит в Киев во вторник", - указали они.

Ранее было указано, что "прорабатывается вопрос" возможной поездки Ди Майо и на Украину, и в Россию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что намерен встретиться с итальянским коллегой через два дня.

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