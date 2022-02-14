Глава МИД Латвии обсудил с дипломатами посольства республики в Киеве ситуацию на Украине

РИГА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник обсудил ситуацию на Украине с дипломатами посольства этой балтийской республики в Киеве.

"Сегодня провел онлайн-встречу с коллегами из посольства Латвии на Украине, обсудили актуальную ситуацию и планы работы. Посольство продолжает работать в полном объеме, спасибо за стойкость и профессионализм в эти сложные и странные времена", - написал глава МИД в Twitter.

МИД Латвии 11 февраля призвал граждан республики, находящихся на украинской территории, в ближайшее время покинуть страну, а также воздержаться от поездок на Украину. Ринкевичс в воскресенье сообщил, что семьи сотрудников посольства Латвии на Украине уже покинули территорию этой страны.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.