Рада готовит проект документа о принадлежности Украине территорий ДНР и ЛНР

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Верховная рада готовит проект постановления о подтверждении принадлежности Украине территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые в Киеве называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщил в понедельник спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Что касается парламента Украины. Я знаю, что готовится соответствующее постановление, которое еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых ЛНР и ДНР в качестве составной части территориальной целостности Украины. Это постановление готовится, я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано", - сказал Стефанчук на брифинге, который был показан в эфире телеканала "Украина-24".

Спикер Верховной рады прокомментировал планы Госдумы России рассмотреть во вторник два варианта обращения к президенту России Владимиру Путину с призывом признать ДНР и ЛНР. "Что касается голосования в Государственной думе, это не первое и не последнее решение [РФ] может быть, которое вызовет непонимание всего мира", - добавил Стефанчук.

Госдума во вторник в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом по итогам Совета Думы в понедельник в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.