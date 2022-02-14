Нидерланды изучают вопрос о поставках вооружения Украине

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Нидерландов в настоящий момент изучают вопрос о поставках оборонительного вооружения Украине. Об этом заявил в понедельник глава МИД королевства Вопке Хукстра на пресс-конференции в Мадриде со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

"С нашей точки зрения, любая страна должна иметь возможность защищаться, - сказал Хукстра. - Когда Нидерланды получают запрос такого типа, они устанавливают ряд критериев, и на основе этих критериев мы делаем вывод, чтобы увидеть, должны ли мы быть в состоянии предоставить оборонительное оружие этим странам или нет, и это то, что будем делать при очень тесном диалоге с парламентом".

"В настоящий момент мы оцениваем этот запрос, надеюсь, что мы сможем поделиться [заключением] с парламентом, с депутатами в конце этой недели", - добавил глава МИД Нидерландов.

В свою очередь Альбарес призвал к дипломатии при урегулировании ситуации вокруг Украины. "Диалог все еще возможен", - заверил испанский министр. По его словам, страны Евросоюза будут действовать сообща при координации в рамках НАТО.

"Тот факт, что союзник, чьи средства материально-технического обеспечения, разведки, анализа ситуации на местах на Украине и на ее границе намного превосходят любые из наших, заставил нас изменить рекомендацию о поездке, и мы рекомендовали нашим подданным временно покинуть страну", - отметил глава МИД. Он также добавил, что в посольстве Испании в Киеве насчитывается 36 человек, пока диппредставительство продолжает работать в полном составе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.