Шольц не исключил возможности поставок оружия Киеву

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возможности поставок оружия Украине, отметив, что каждый запрос отдельно обрабатывается правительством ФРГ.

"Я хочу еще раз повторить, чтобы это не осталось без внимания: Германия оказывает самую большую финансовую поддержку Украине, и это с нашей стороны так и останется", - заявил Шольц в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Что касается отдельных возможностей, которые у нас есть, мы изучаем все запросы по-новому, и, когда проверка будет завершена, мы сможем что-то сказать", - отметил он, отвечая на вопрос о возможности одобрения поставок оружия Украине.