{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Шольц не исключил возможности поставок оружия Киеву

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возможности поставок оружия Украине, отметив, что каждый запрос отдельно обрабатывается правительством ФРГ.

"Я хочу еще раз повторить, чтобы это не осталось без внимания: Германия оказывает самую большую финансовую поддержку Украине, и это с нашей стороны так и останется", - заявил Шольц в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Что касается отдельных возможностей, которые у нас есть, мы изучаем все запросы по-новому, и, когда проверка будет завершена, мы сможем что-то сказать", - отметил он, отвечая на вопрос о возможности одобрения поставок оружия Украине.

Теги
УкраинаГерманияШольц, ОлафЗеленский, Владимир Александрович
Молния
Reuters: Всемирный банк временно вывозит своих сотрудников с Украины
Читать полностью