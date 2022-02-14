Латвия планирует создать центры для беженцев c Украины недалеко от границы

По ее словам, в центры будут доставлять лиц без документов, без возможности обеспечить себя жильем в Латвии и лиц, пересекших границу республики в не предусмотренных для этого местах. Сейчас у МВД Латвии нет прогнозов по количеству потенциальных беженцев.

РИГА, 14 февраля. /ТАСС/. Латвия планирует создать центры приема потенциальных беженцев c Украины недалеко от своей границы. Об этом в понедельник сообщает агентство LETA со ссылкой на советника министра внутренних дел по стратегическим коммуникациям Линду Цурику.

Приблизительная стоимость создания центров и другие возможные расходы пока неизвестны. Реализацию плана обеспечат ответственные министерства Латвии и подчиненные им учреждения, самоуправления, коммерсанты. Также запланировали привлечь негосударственные и другие организации. Этот план должны сначала утвердить в правительстве, а затем одобрить в парламенте.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 11 февраля заявил, что власти республики готовятся к возможному наплыву беженцев с Украины, если там начнется вооруженный конфликт.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.