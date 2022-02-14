Президент Киргизии отправил в отставку министра образования и науки

БИШКЕК, 14 февраля. /ТАСС/, Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности министра образования и науки республики Болотбека Купешева. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому <..> Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич назначен исполняющим обязанности министра образования и науки Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемых должностей", - говорится в сообщении на сайте президента.

Другим указом глава государства освободил от соответствующей должности его предшественника Болотбека Купешева. Он возглавлял Минобразования Киргизии с мая 2021 года. О причинах увольнения не сообщается.

Алмазбек Бейшеналиев со 2 июня по 2 августа 2021 года занимал должность представителя Киргизии при ООН и других международных организациях в Женеве. В августе прошлого года его назначили послом Киргизии в Швейцарии.