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Президент Киргизии отправил в отставку министра образования и науки

Исполняющим обязанности главы ведомства назначили Алмазбека Бейшеналиева

БИШКЕК, 14 февраля. /ТАСС/, Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности министра образования и науки республики Болотбека Купешева. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому <..> Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич назначен исполняющим обязанности министра образования и науки Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемых должностей", - говорится в сообщении на сайте президента.

Другим указом глава государства освободил от соответствующей должности его предшественника Болотбека Купешева. Он возглавлял Минобразования Киргизии с мая 2021 года. О причинах увольнения не сообщается.

Алмазбек Бейшеналиев со 2 июня по 2 августа 2021 года занимал должность представителя Киргизии при ООН и других международных организациях в Женеве. В августе прошлого года его назначили послом Киргизии в Швейцарии.

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