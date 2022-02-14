Капитана сухогруза, севшего на камни в Болгарии, осудили на три года условно

СОФИЯ, 14 февраля. /ТАСС/. Болгарский суд приговорил капитана сухогруза Vera SU, севшего в сентябре с азотными удобрениями на борту на камни в районе заповедника "Яйлата" на северном побережье Болгарии, к трем годам заключения с отсрочкой наказания на 5 лет, он также должен оплатить судебные расходы в размере 7,2 тыс. левов (около €3,6 тыс.). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры.

"59-летний обвиняемый Х.Е., гражданин Турции, признал вину в том, что допустил аварию, причинил значительные повреждения чужому имуществу и создал опасность для жизни других граждан. Он отказался от дальнейшего продолжения дела в суде, заключив соглашение с прокуратурой. Областной суд Добрич одобрил соглашение, которое стало приговором и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Дело второго помощника капитана, который находился на вахте в момент аварии, будет рассматриваться отдельно.

Следовавший из Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU 20 сентября 2021 года из-за навигационной ошибки сел на мель у побережья Болгарии. При ударе носовая часть судна, шедшего на скорости около семи узлов, получила серьезные повреждения. Никто из девяти членов экипажа не пострадал. После нескольких безуспешных попыток снять сухогруз с камней, судно было полностью разгружено. 26 октября оно было освобождено и отбуксировано на судоремонтный завод в Варну. На освобождение судна из государственной казны было выделило 3 млн левов (около 1,5 млн евро).