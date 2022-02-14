США заявили о готовности к новым контактам с Россией по вопросам безопасности

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Власти США готовы к новым контактам с российскими коллегами по вопросам безопасности. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель Госдепа.

"Мы по-прежнему открыты к тому, чтобы вновь встретиться с российскими коллегами. <...> Мы активно работаем над достижением дипломатического решения и продолжаем поддерживать связь с российским правительством", - сказал он.

"Мы решительно поддерживаем искренние усилия со всех сторон <...>, направленные на реализацию Минских соглашений, но, чтобы внести ясность, выполнение РФ своих обязательств путем вывода сил с востока Украины было бы хорошим началом", - утверждал чиновник.