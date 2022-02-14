Блинкен в разговоре с Кулебой заявил о приверженности США стабильности Украины

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил о поддержке экономической стабильности Украины и усилий по деэскалации ситуации. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь отметил, что США и партнеры остаются едины в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, включая экономическую и финансовую стабильность", - отмечается в тексте. Как утверждал в разговоре госсекретарь, хотя для США "срочным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая военная агрессия со стороны России в отношении Украины получит быстрый, скоординированный и решительный ответ".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.