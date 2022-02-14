Шольц заявил, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу Донбасса

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украина вынесет на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов в регионе. Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Президент [Зеленский] заверил меня, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов", - сказал он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Формула Штайнмайера" была разработана бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе. Минские соглашения остаются нереализованным, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.