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Шольц заявил, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу Донбасса

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Украина вынесет на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов в регионе. Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Президент [Зеленский] заверил меня, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов", - сказал он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Формула Штайнмайера" была разработана бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе. Минские соглашения остаются нереализованным, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

Теги
УкраинаГерманияШольц, Олаф
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