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Кризис на Украине
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Джонсон призвал все страны участвовать в диалоге с Россией, чтобы предотвратить конфликт

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон призвал все страны вести диалог с РФ, чтобы не допустить конфликта на Украине. Об этом премьер-министр написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Мы находимся на краю пропасти, но у президента [России Владимира] Путина еще есть время отшагнуть от края. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки, которая имела бы катастрофические последствия для России", - заявил он. 

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеДжонсон, Борис
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