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Байден не ответил на вопрос про Украину, но поздравил журналистов с Днем всех влюбленных

Американский лидер вернулся в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден Дмитрий Кирсанов/ТАСС
Описание
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник по возвращении в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) не стал отвечать на вопросы ожидавших его журналистов, вместо этого американский лидер поздравил сотрудников СМИ с Днем всех влюбленных. Об этом сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома.

"Президент Байден вышел из вертолета вместе с первой леди Джилл Байден <...> Журналисты выкрикивали вопросы, он не остановился, чтобы поговорить [с ними]. Его спрашивали, есть ли у него сообщение для протестующих снаружи мигрантов. Его [также] спросили, [считает ли он, что] российское вторжение на Украину ближе, чем когда-либо. Байден опустил свою маску и сказал: "С Днем святого Валентина!" - говорится в сообщении. После этого глава государства и его супруга зашли в Белый дом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джо
Кризис на Украине
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