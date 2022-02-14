На Украине заявили, что Запад подталкивает Киев выполнять "Минск" и отказаться от НАТО

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев показал, что европейские партнеры Украины подталкивают ее к выполнению политической части минских соглашений и к добровольному отказу от членства в НАТО. Такое мнение выразил украинский дипломат, заместитель главы администрации президента Украины в 2015-2019 годах Константин Елисеев.

"После визита канцлера [ФРГ Олафа Шольца], как и после визита президента Франции Эмманюэля Макрона, мы видим, что идет речь о том, что Украина должна выполнить политические составляющие минских соглашений", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Украина-24". Елисеев напомнил, что Шольц выделил два ключевых элемента соглашений, которые должна выполнить Украина. "Это закон об особом статусе [Донбасса] и о местных выборах в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей - прим ТАСС). С этим месседжем он поедет в Москву", - сказал украинский дипломат.

Елисеев также обратил внимание на довольно расплывчатые фразы канцлера ФРГ о членстве Украины в НАТО, а также на неуверенную позицию самого украинского президента Владимира Зеленского. "Все это говорит о том, что в ближайшее время развернутся дискуссии по двум направлениям: о выполнении минских соглашений и о добровольном отказе [Украины] от членства в НАТО", - заключил он.

По мнению Елисеева, визит Шольца в Киев показал, что в ближайшее время никаких поставок оружия на Украину из ФРГ не будет и что германская позиция по "Северному потоку - 2" остается неизменной.

Дипломат также обратил внимание на то, что Шольц не остается ночевать в Киеве в понедельник, а отправляется в Берлин, откуда 15 февраля направится в Москву. По его мнению, этот момент в негативном ключе характеризует результаты визита канцлера в Киев.

В конце минувшего года Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности, так как считает недопустимым "военное освоение" территории Украины Североатлантическим альянсом". Москва ожидает отказа от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия Украины в состав блока, а также введения ограничений на размещение на территории соседней страны серьезных наступательных вооружений.