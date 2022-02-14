Курдская партия Ирака выдвинула нового кандидата на пост президента республики

КАИР, 14 февраля. /ТАСС/. Демократическая партия Курдистана (ДПК) объявила в понедельник о выдвижении министра внутренних дел региона Ребера Ахмеда кандидатом на пост президента Ирака после того, как Верховный Федеральный суд страны отстранил от гонки их выдвиженца экс-главу МИД страны Хошияра Зибари. Об этом сообщил информационный портал "Шафак ньюс".

По данным издания, ДПК первоначально определила троих выдвиженцев, из которых позднее Ребер Ахмед был определен в качестве единого кандидата. "Кандидат пользуется высокой степенью доверия, и он получит пост президента республики", - заявил в интервью телеканала Al Sumaria член партии Махди Абдель Карим.

На предстоящем голосовании в парламенте, дата которого еще не определена, кандидату от ДПК будет противостоять выдвиженец Патриотического союза Курдистана (ПСК), действующий президент Бархам Салех. Согласно сложившейся политической традиции, именно номинант ПКС занимал пост главы республики после свержения режима Саддама в 2003 году. Однако, как полагают эксперты, в этот раз ситуация может измениться, учитывая, что по итогам октябрьских парламентских выборов Демократическая партия Курдистана получила 31 место в законодательном органе страны, а Патриотический союз Курдистана - только 17. По словам представителей ДПК, ПКС выдвинул Салеха на эту должность без согласования с остальными курдскими силами, поэтому ДПК вынужден был выдвинуть своего кандидата.

Накануне Верховный Федеральный суд удовлетворил иск группы депутатов, заявивших, что выдвинутый кандидатом на пост президента Хошияр Зибари не может баллотироваться в связи с обвинениями в коррупции шестилетней давности.

На минувшей неделе законодатели не смогли провести голосование и выбрать главу республики из-за отсутствия кворума - ведущие партийные блоки блокировали заседание.

Ситуация с выборами президента осложняется тем, что глава республики должен в течение 15 дней после избрания официально назначить премьер-министра от крупнейшего блока в парламенте. Соответственно вся эта неопределенность только усугубляет политические проблемы страны. Впрочем, по опыту прошлых лет процесс избрания представителей исполнительных органов власти после законодательных выборов традиционно затягивался в Ираке на 5-8 месяцев.