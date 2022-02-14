Премьер Чехии заявил, что власти не планируют передачу военного материала Украине

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Чехия пока не планирует дальнейшую передачу Украине военного материала после того, как недавно подарила ВС этой страны более 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм. По итогам состоявшегося здесь в понедельник заседания Государственного совета безопасности об этом заявил журналистам премьер-министр республики Петр Фиала.

"Чехия пока не планирует [вновь] такого конкретного шага [как очередная передача военных материалов Украине], - отметил он. - Мы [Чехия], однако, готовы реагировать на все просьбы Украины и рассматриваем все [возможные] варианты".

Фиала подчеркнул, что республика надеется, что кризис в российско-украинских отношениях удастся урегулировать политическими средствами. "Мы все желаем, чтобы [конфликт] разрешился мирным путем, но готовы к различным сценариям его развития", - сказал премьер.

Чехия, по его словам, готова, в частности, к возможному наплыву беженцев из Украины, которые будут искать в республике убежища. Фиала призвал чешских граждан, находящихся на Украине и у которых там нет неотложных дел, покинуть эту страну. При этом дипломатическое представительство Чехии продолжает работать, а безопасность его сотрудников обеспечена.

Фиала отметил, что позиции стран Евросоюза по ситуации на российско-украинской границе очень близки. Некоторые из них готовы предоставить Украине материальную и гуманитарную помощь, а некоторые и военную помощь, сказал премьер.