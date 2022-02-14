Сына Бердымухамедова выдвинули кандидатом на выборах президента Туркмении

ТАСС, 14 февраля. Правящая в Туркмении Демократическая партия выдвинула сына президента страны Гурбангулы Бердымухамедова Сердара в качестве кандидата на внеочередных выборах главы государства, назначенных на 12 марта. Об этом в понедельник сообщило агентство "Ориент".

Как сообщает агентство, на прошедшем внеочередном съезде партии Сердар Бердымухамедов выступил перед участниками съезда, которые поддержали его кандидатуру.

Бердымухамедов с февраля 2021 года занимает пост вице-премьера по вопросам финансов и экономики. Ранее он был заместителем главы МИД и руководителем Ахалской области. Также он занимал должность министра промышленности и строительного производства.

11 февраля президент Туркмении заявил на заседании верхней палаты парламента, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года), а сейчас принял "непростое решение". 12 февраля Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что внеочередные президентские выборы назначены на 12 марта. О других кандидатах, которые будут участвовать в выборах, пока не было объявлено.

Демократическая партия Туркменистана является крупнейшей и правящей партией в стране. По результатам парламентских выборов 2018 года партия получила 55 из 125 мандатов в Меджлисе Туркмении. Политическое объединение было основано в 1991 году первым президентом республики Сапармуратом Ниязовым, который и стал ее лидером. В 2006 году после смерти Ниязова лидером партии стал его преемник Гурбангулы Бердымухамедов. В 2013 году Бердымухамедов приостановил членство в партии.